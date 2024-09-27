General Motors анонсировал возвращение бюджетного седана Chevrolet Optra

В качестве четырехдверки Optra нового поколения будут позиционировать модель, которая на некоторых рынках представлена как Aveo, а кое-где известна под именем Sail.

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Концерн General Motors празднует производство миллионного автомобиля на своем заводе в Египте. Запущенное почти 40 лет назад предприятие в последнее время делало в основном простенькие коммерческие машины под брендом Chevrolet. Однако в рамках торжественного мероприятия выяснилось, что египетская площадка приступила к выпуску новой легковушки – на конвейер вернулся бюджетный седан Optra, только уже в следующем поколении. Впрочем, эта модель не разработана с нуля. Имя Optra присвоили четырехдверке, которая с прошлого года представлена в странах Латинской Америки: где-то такой седан считается Chevrolet Aveo новой генерации, а где-то это новый Chevrolet Sail.

Предыдущая Chevrolet Optra египетского производства была клоном «китайца» Baojun 630, сборку старого седана Шеви в этой стране окончательно свернули лишь в 2023-м. К слову, на некоторых рынках имя Optra когда-то носила модель, известная как Lacetti. Новая же четырехдверка Chevrolet Aveo/Sail/Optra разработана GM вместе с китайским концерном SAIC, машины для Латинской Америки производят в КНР.

Фирменных изображений свежей Оптры пока нет, характеристики не объявлены. Судя по снимкам египетских профильных медиа, побывавших на заводе, внешне седан от своих латиноамериканских братьев ничем не отличается. Стало быть, габариты тоже едины. Длина Aveo/Sail равна 4490 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2550 мм. Заявленный объем багажника – 475 литров.

Внутри Chevy Optra также наверняка скопировала Aveo. Должен совпасть и перечень доступного оборудования. То есть у Optra будут кондиционер или климат-контроль, мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом, камера заднего вида.

В странах Латинской Америки Chevrolet Aveo и Sail предложены с безальтернативным бензиновым атмосферником 1.5 (98 л.с.), который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. У Chevrolet Optra, видимо, аналогичная техника.

На египетский рынок четырехдверка выйдет в начале следующего года. Об экспортных планах в GM не рассказали.

Между тем Chevy Aveo и Sail еще бывают в виде хэтчбеков. Но появится ли пятидверная Chevrolet Optra – пока неизвестно.