На берлинском заводе Tesla руководство проверяет болеющих рабочих

В Германии сотрудников Tesla систематически проверяют на честность. Менеджеры немецкого завода Tesla Gigafactory решили таким образом бороться с постоянно растущим уровнем больничных, который в три раза превышает средний показатель по отрасли.

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Большинство людей склонны к сезонным или хроническим заболеваниям, что может вывести из строя на две-три недели пару раз в год. Некоторые могут взять день-два — чтобы «отлежаться». А вот на огромном берлинском заводе Tesla сотрудники так часто берут больничные, что руководство стало звонить им домой, чтобы узнать, действительно ли они нездоровы.

По информации газеты Handelsblatt, средний уровень больничных в Германии в 2023 году составил 6,1%. При этом в автомобильной промышленности его показатель чуть меньше — 5,2%. Но в Tesla Gigafactory этот показатель в три раза выше — 17%, судя по августовской отчётности. В сентябре промежуточный процент пока чуть ниже — 11%, но это не итоговые данные.

Первой реакцией германского представительства Tesla была ярость и неявные угрозы сокращения рабочих мест.

«Мы не потерпим, чтобы некоторые люди гнули спины ради других, которым просто не хочется приходить на работу», — заявил на собрании компании управляющий заводом Андре Тириг.

С целью «перевоспитания» Тириг и менеджер по персоналу Эрик Деммлер придумали премии в размере тысячи евро ($1 115 или чуть больше 103 тысяч рублей) сотрудникам Tesla, кто решит всё-таки выйти на работу. Часть «заболевших» действительно пришли на завод. Но этого оказалось недостаточно, чтобы изменить отношение всех работников. Тогда руководители начали просто объезжать всех «болеющих» лично и проверять их дома.

Юрист по трудовому праву Тилл Хайманн заявил, что такие визиты, даже необъявленные, не являются незаконными в ФРГ. Дирк Шульце из профсоюза IG Metall назвал действия руководства абсурдными. Вместо этого он посоветовал разобраться с большой рабочей нагрузкой, с которой сталкиваются сотрудники на заводе.