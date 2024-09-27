Mercedes-Benz может избавиться от кроссоверов GLC Coupe и GLE Coupe

Не исключено, что два автомобиля немецкой марки не исчезнут полностью, а объединятся в некую одну новую модель. Предполагается, что сокращение «раздутой» линейки позволит компании сократить издержки.

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Ещё в начале текущего года стало известно о том, что в Mercedes-Benz решили отложить полную электрификацию модельного ряда и намерены обновлять модели с ДВС. Тем не менее в дальнейшем компания собирается полностью перейти на электротягу, так что сейчас ищет различные способы сократить издержки. Одним из них является сокращение актуальной модельной линейки, которую даже сам производитель считает слишком сложной.

В настоящее время портфель марки с логотипом в виде трёхлучевой звезды насчитывает 45 моделей и их производных. За последние годы было завершено производство не добившегося популярности пикапа X-Class, нескольких кабриолетов, а также спорт-седана CLS. Согласно плану, к концу 2026 года линейка Mercedes-Benz лишится самых доступных своих моделей – A-Class и B-Class. О том, что в дальнейшем сокращение «раздутого» портфолио может продолжиться, сообщает немецкое издание Handelsblatt.com.

Ожидается, что «под нож» попадут купеобразные версии кроссоверов GLC и GLE (они позиционируются в качестве прямых конкурентов BMW X4 и X6, при этом ранее сообщалось, что баварцы откажутся от «икс четвёртого» с ДВС, а его аудиторию возьмёт на себя подросший в габаритах X2). Не исключено, что в Мерседесе решат отказаться не от обоих SUV сразу, а объединят их в некую одну модель.

При этом спикеры немецкого издания отмечают, что в компании есть и те, кто сомневается в будущем кросс-купе в целом. Они считают, что, возможно, пришло время прекратить работу с этими моделями и позволить GLC Coupe и GLE Coupe «тихо исчезнуть» по окончании их текущего жизненного цикла. Официальной информации о том, что ждёт эти SUV с покатой крышей, пока нет.

Mercedes-Benz выпускает GLC Coupe актуального второго поколения (внутризаводской индекс – C254) с 2023 года. В свою очередь кроссовер GLE Coupe появился в 2019-м (индекс – C167), а обновление пережил в 2023-м. До конца жизненного цикла этих моделей на самом деле остался ещё не один год, так что время подумать об их будущем у руководства немецкой компании пока есть.

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что Mercedes-Benz сокращает объём производства S-Class и EQS из-за ощутимого спада продаж. Выпуск обеих флагманских моделей налажен на мощностях предприятия Factory 56, которое расположено в Зиндельфингене (Германия). Уже в следующем месяце этот завод, согласно плану, должен перейти на работу в одну смену (вместо нынешних двух).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Mercedes-Benz намерен больше, чем изначально планировалось, потратить на рестайлинг S-Class и на развитие двигателей внутреннего сгорания. Как отметил глава марки Ола Келлениус, нынешние традиционные силовые агрегаты будут доведены до «самого высокого технологического уровня».