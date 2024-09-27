В России протестировали «ГАЗель» с нейроинтерфейсом

В России протестировали «ГАЗель», управляемую силой мысли. Прототип грузовика с нейроинтерфейсом был создан робототехниками Ульяновского государственного технического университета совместно с биотех-лабораторией Neiry. Благодаря возможности считывать нейронные сигналы мозга и превращать их в электрические сигналы машина может ускоряться, тормозить и поворачивать, исходя из данных об уровне концентрации и позы человека.

© Motor.ru

Инженеры Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) совместно с российской биотех-лабораторией Neiry провели испытания «ГАЗели Next» с нейроинтерфейсом. Это устройство позволяет считывать нейронные сигналы мозга и переводить их в команды для управляющей электроники. Разработка Neiry снимает показатели электроэнцефалограммы и фотоплетизмограммы, а также отслеживает движения головы. Полученные данные «скармливаются» специальному алгоритму, заведующему поворотом колес, разгоном и торможением.

Использовавшийся в тестах вариант алгоритма учитывал показатели ритмической активности мозга и позу водителя. Работает он довольно просто. Если человек предельно сконцентрирован на дороге, скорость автомобиля увеличивается, как только начинают проявляться признаки усталости — скорость снижается. В экстренной ситуации или если водитель надолго отвлекся от дороги, например когда задремал или потерял сознания, срабатывает система аварийной остановки.

Рабочий прототип «ГАЗели» с нейроинтерфейсом был собран и успешно протестирован робототехниками УлГТУ. Проект пока чисто экспериментальный, так что до массового внедрения подобных систем ещё очень далеко. Между тем они могут снизить количество несчастных случаев, да и вообще повысить общий уровень безопасности движения. Кроме того, благодаря нейроинтерфейсам водить автомобили смогут люди с ограниченными возможностями здоровья.