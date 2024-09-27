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Эксперт перечислил главные недостатки китайских автомобилей

Эксперт Мартынов назвал эксплуатационные минусы китайских автомобилей. Михаил Мартынов, генеральный директор сетей станций техобслуживания и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна», рассказал порталу «АвтоВзгляд», насколько надёжными являются представленые на российском рынке модели Made in China.

Эксперт назвал эксплуатационные минусы китайских автомобилей
© Quto.ru

У китайских коробок передач некогда существовала проблема недолива масел, но производители достаточно быстро закрыли вопрос, хотя проверка уровня по-прежнему будет полезной. Кроме того, для «поднебесной» техники просто обязательна дополнительная антикоррозийная обработка.

Уязвимым местом, по мнению эксперта Мартынова, является подвеска, особенно — при частой езде по плохим дорогам, приводит мнение специалиста портал «АвтоВзгляд». Впрочем, здесь важна оговорка: конкретные нюансы надёжности зависят от конкретного автомобиля.

Ранее эксперт перечислил главные проблемы при ремонте китайских автомобилей, так как многих потенциальных покупателей «поднебесных» моделей волнует вопрос дальнейшего содержания техники.

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Михаил Мартынов
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