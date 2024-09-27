В продаже появилась электрическая "Буханка" с оранжевым салоном за 2,9 млн рублей

На сайте бесплатных объявлений "Авито" появился интересный лот, на который обратил внимание канал "Автобусы и вообще": электрифицированный УАЗ "Буханка", созданный НПП "Элькафа" из Крыма.

"ЭлектроБуханка" - торговое наименование автомобиля, который оснащён 104-сильным электромотором с крутящим моментом 220 Нм. Заявленный пробег на одной зарядке - до 200 км. Время восполнения энергии от сети 220 В - 12 часов, от 380 В - 4 часа.

Автомобиль разгоняется до 85 км/ч, имеется возможность подключения полного привода и переднего моста из салона. Отмечается, что "сохранены и улучшены все качества легендарного вездехода".

Производитель заявляет, что "ЭлектроБуханка" имеет в своей конструкции более 80% отечественных комплектующих, то есть вполне может поспорить за звание самого локализованного электромобиля с запущенным на днях в производство Lada e-Largus.

"Элeктpомобиль создaн OOO HПП "Элькафа" для кoммеpчeскoго иcпользовaния в зaпoвeдныx, рeкрeaционных зонax, Нациoнaльныx пaркax и пp", - говорится в объявлении.

Для обеспечения комфорта передвижения туристов салон оборудован креслами с кожаной отделкой, ремнями безопасности, выдвижной электроподножкой.

Автомобиль не новый: до модернизации "Буханка" проехала 85 тысяч км, после установки электрической трансмиссии - 3 тысячи км в рамках заводских испытаний.

Цена "ЭлектроБуханки" сопоставима со стоимостью электрического "Ларгуса" с учётом госсубсидий - 2 900 000 рублей.