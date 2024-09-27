Найден способ взлома автомобилей через номерной знак

Независимые исследователи нашли способ взлома автомобилей корейского бренда Kia через уязвимость на сайте. На это обратило внимание издание CNET.

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По словам одного из хакеров Сэма Карри, способ работает на основе уязвимости портала для клиентов Kia. Для взлома исследователь написал программу KIAtool, затем запросил данные об определенном автомобиле и подключился к нему. Карри заметил, что ему удалось за несколько минут разблокировать двери и запустить двигатель.

Для нового способа взлома злоумышленнику может потребоваться только номерной знак машины. Затем с его помощью он узнает VIN-номер транспортного средства и через сайт Kia получает доступ к машине. Помимо доступа к автомобилю, Карри удалось собрать информацию о водителе, которая включает номер телефона, домашний адрес и историю поездок.

Карри обратился к Kia, и уязвимость была исправлена. Позже он нашел похожую уязвимость в системе Toyota, которая также была устранена. В заключение специалист заметил, что многие автомобили имеют системные бреши, через которые можно как узнать данные автовладельца, так и угнать транспортное средство.

В конце мая специалисты китайской фирмы по безопасности GoGoByte рассказали о возможности угнать любой новый электрокар Tesla за считаные секунды. Для успешной атаки необходима физическая близость к брелоку, с которого управляется машина.