Кроссовер Leapmotor B10 готовится к скорому дебюту в Париже

Новый компактный паркетник пополнит европейскую линейку китайского бренда. Пока что в компании показали несколько снимков замаскированного прототипа.

Поднебесная компания Leapmotor и мультибрендовый автогигант Stellantis осенью 2023-го объявили о долгосрочном сотрудничестве. Итогом стало создание совместного предприятия Leapmotor International, которое предназначено для организации продаж китайских электромобилей указанной марки за пределами домашнего рынка. При этом контрольный пакет акций СП (51%) принадлежит Стеллантису, который ранее инвестировал в компанию Leapmotor 1,5 млрд евро.

Платформа Leap 3.0 была представлена в июле прошлого года. Как мы сообщали ранее, первым эту «тележку» получил среднеразмерный кроссовер Leapmotor C10. Эта модель предназначена и для китайского, и для глобального рынков. Так, наряду с хэтчбеком T03 этот паркетник числится в составе европейской линейки марки. Напомним, эта платформа также легла в основу кроссовера С16, который дебютировал в июле текущего года и пока представлен только для китайского рынка.

Сейчас компания разрабатывает ещё одну новинку, которая впоследствии пополнит старосветский модельный ряд. Речь идёт о компактном кроссовере Leapmotor B10, в основе которого будет лежать новая «тележка», которую обозначили как Leap 3.5. Известно, что эта «начинка» будет и у других будущих моделей марки.

Никакой официальной информации о моторах и батареях, которыми оснастят Leapmotor B10, пока нет. Не исключено, что у модели будут как полностью электрические, так и гибридные версии (ДВС при этом может работать в режиме генератора). Ожидается, что сведения о технике будут рассекречены в ходе скорой презентации. Так, глобальный дебют новинки намечен на Парижский автосалон, который откроет свои двери в следующем месяце.

Пока что производитель опубликовал несколько снимков прототипа будущей новинки. Детали его внешности пока спрятаны с помощью яркой маскировочной плёнки с написанным на боковинах названием бренда. Судя по фото, компактный кроссовер получит фирменную головную оптику узкой формы, при этом фары Leapmotor B10, вероятно, также как у С10 будут соединены между собой светящейся полосой.

В нижнюю часть переднего бампера интегрирован довольно большой воздухозаборник, капот получил выразительные выштамповки, багажная дверь – лаконичный спойлер; кроме того, на корме можно разглядеть горизонтальные фонари, заходящие на задние крылья. Профиль прототипа не позволяет изучить дизайн колёсных дисков, однако можно увидеть традиционные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки и отсутствие рейлингов на крыше.

По габаритам новый паркетник окажется меньше «старшего брата» С10, длина которого равна 4739 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1680 мм, а расстояние между осями – 2825 мм. Китайские СМИ уже назвали ориентировочный ценник Leapmotor B10: ожидается, что на домашнем рынке покупка паркетника обойдётся примерно в 100 – 150 тыс. юаней (эквивалентно примерно 1,32 – 1,98 млн рублей по текущему курсу).