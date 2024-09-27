Вышли обновления для базовой версии BMW 116i в новом кузове

Новый BMW 1-серии был представлен относительно недавно, и сейчас происходит расширение модельного ряда, благодаря чему находится немало интересного.

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Например, для спортивного варианта BMW M135 теперь доступен пакет M Technology, который делает этот автомобиль еще более «горячим». Он включает в себя новые амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости, более эффективные тормоза с перфорированными дисками, черные 19-дюймовые колесные диски и многое другое.

Хотя вот 2-литровый 300-сильный двигатель остался без изменений, как система полного привода. То есть все улучшения – для управляемости и торможения.

Одновременно с дебютом дважды спортивной версии BMW M135 M Technology также появился и наиболее простой вариант 1-серии. Речь идет о BMW 116 с бензиновым 1,5-литровым 3-цилиндровым двигателем, выдающим 122 л.с. и 230 Нм. Однако даже для наиболее простого и доступного варианта BMW 1-серии нет «механики»: BMW 116 будет доступен исключительно с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Правда цены вовсе не бюджетные: цены на BMW 116 только начинаются с отметки 33 тысячи евро (~3,4 млн рублей) в Германии, а топовые варианты BMW M135 легко могут увеличить ценник в 1,5-2 раза.