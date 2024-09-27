Эксперт назвал плюсы и минусы Lada Vesta c ESC

Lada Vesta получила в базовой комплектации систему стабилизации российского производства ESC, а также новые полезные функции. О плюсах и минусах новой версии модели рассказал главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин.

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Появления системы стабилизации на Lada Vesta автомобилисты ждали около двух лет. Блоки ESC для АвтоВАЗа производит научно-производственное предприятие "Итэлма". Валидацию системы и ее калибровку на Vesta проводили также российские специалисты.

Сегодня, по мнению эксперта, Lada Vesta является самым оснащенным и технически современным отечественным автомобилем.

В числе опций предлагаются боковые подушки безопасности, трехступенчатый подогрев передних кресел, камера заднего вида с динамической разметкой, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, электростеклоподъемники с защитой от защемления, противотуманки с подсветкой поворотов и прочее.

В числе плюсов, которые отметил Максим Черкашин, светодиодная оптика, хорошо освещающая дорогу в связке с противотуманками (они подсвечивают повороты), передние датчики парковки (они вошли в базовую версию автомобиля впервые), система контроля слепых зон.

Кроме того, Lada Vesta оснастили датчиком света и дождя, обогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла. И здесь есть нюансы. Эксперт отметил, что датчик света оказался слишком чувствительным - он реагировал на тень от деревьев. Поэтому во время движения по тенистым местам в автоматическом режиме постоянно включались фары, экран мультимедиа со включенной навигацией переходил в ночной режим.

Также автопроизводитель пока не справился с проблемой обнаружения ключа. Из-за этого его нужно класть строго на панель перед рычагом КПП - в противном случае автомобиль не заведется, на экране борткомпьютера появится сообщение "Ключ-карта не обнаружена".

В Lada Vesta установлено обновленное программное обеспечение фирменного планшета Lada Enjoy Pro Vision. Водитель может с помощью голосового помощника "Алиса" от "Яндекса" управлять звонками по телефону, находить контакты, слушать аудиокниги, прокладывать маршрут в навигаторе, включать музыку. Более сложные опции - например, открыть окна или включить кондиционер - пока недоступны.

Эксперт резюмирует: Lada Vesta получила не только систему ESC, но и другие функции безопасности и комфорта. Однако у автомобиля множество конкурентов - китайских седанов: Geely Emgrand, Omoda S5, Changan Alsvin, Kaiyi E5 и Baic U5.

У отечественного авто есть преимущество - более высокая ликвидность на вторичном рынке. Это более понятная и привычная для российских автомобилистов машина. Сеть сервисных центров в стране большая, а запчасти - доступны. Также, по мнению эксперта, у Vesta сбалансированный набор ходовых характеристик, комфорта и оснащения.

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