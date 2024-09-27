В Думе отклонили законопроект, касающийся аккуратных автомобилистов

Госдума не поддержала скидку на транспортный налог для водителей без ДТП. Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, касающихся автомобилистов, что становится понятным из информации, размещённой в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

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Этим законопроектом предлагалось ввести скидку на транспортный налог в размере 50% для автовладельцев, которые не привлекались к ответственности за нарушения ПДД в течение предыдущего календарного года. Как предполагали авторы инициативы, данная мера должна была мотивировать водителей быть более ответственными на дорогах, сообщают «Известия».

Комитет Госдумы по бюджету и налогам считает, что стимулирование автовладельцев к соблюдению ПДД «не относятся к предмету правового регулирования Налогового кодекса». Сумма налогов не может зависеть от соблюдения налогоплательщиками положений федеральных законов, устанавливающих обязанности граждан, заявили там.

«Таким образом, налоговые льготы не могут вводиться в целях стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению норм и правил дорожного движения», — говорится в заключении профильного комитета.

Отдельно было замечено, что принятие этого положения повлечёт снижение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.