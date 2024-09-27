Блогер рассказал о "капсуле времени" Mitsubishi Pajero 1996 года

"Клубный сервис" купил автомобиль, который Илья Свиридов, ведущий канала, называет "капсулой времени", несмотря на пробег почти 169 тысяч километров.

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Спорить о том, какой автомобиль считается "капсулой времени", можно долго, но конкретно для этого автоблогера важно не только расстояние на одометре и девственный салон с пломбами, но и само ощущение, которое дарит автомобиль: он возвращает в ту эпоху, в которой был выпущен - конец 90-х. Последние 14 лет своей жизни "Паджеро" провёл в гараже.

Чем примечателен этот внедорожник: он запустился на солярке, залитой 14 лет назад (предварительно были поменяны масло и антифриз), электрический люк работает, у него целые рама, пороги и двери, которые у многих одногодок автомобиля превратились в труху или несколько раз переварены.

Свиридов сказал, что, скорее всего, Pajero будет восстанавливаться силами "Клубного сервиса". Но есть нюанс: на данном этапе пока не понятно, является ли автомобиль оригинальным полностью или же это "конструктор", что усложнит дальнейшую судьбу из-за проблем с постановкой на учёт.