Владельцы Lada Niva Travel нашли способ установить круиз-контроль без завода

Lada Niva Travel имеет комплектации с заводским круиз-контролем и ограничителем скорости (Luxe, Black, KHL) с ценой от 1 534 000 рублей, однако эти опции можно установить на более дешёвые версии исполнения.

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О доработках внедорожника в комплектации Comfort "24 с ценником от 1 408 000 рублей рассказал владелец автомобиля на страницах портала "Лада.Онлайн".

Для того, чтобы доукомплектовать Niva Travel круиз-контролем, необходим оригинальный правый подрулевой переключатель от Lada Granta, второго поколения Kalina или же от Niva Travel с заводским "круизом".

Дальше последовательность действий выглядит следующим образом: заменить подрулевой переключатель и сбросить комбинацию приборов до заводских настроек кнопкой на щитке.

Отмечается, что инструкция не подойдет для Lada Niva Travel со старыми приборными панелями, так как у них другая прошивка электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

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