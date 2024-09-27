Hyundai, Kia и Samsung создадут продвинутого конкурента Apple CarPlay

Hyundai, Kia и Samsung вместе разработают новую мультимедийную систему. Hyundai Motor и Kia объявили о стратегическом технологическом партнерстве с Samsung. Его цель — улучшить связь между автомобилями, смартфонами и другими устройствами, сделав ее бесшовной. В рамках сотрудничества корейцы создадут мультимедийную систему следующего поколения, которая должна быть представлена в 2026 году.

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У медиасистемы от Hyundai, Kia и Samsung будут новые передовые функции. Акцент будет сделан на связи между SDV (Software-Defined Vehicles, или программно-определяемыми транспортными средствами), смартфонами и другими устройствами. В их числе как «умные» часы и прочие носимые гаджеты, так и подключаемая домашняя электроника, которой можно будет управлять из машины.

Через смарт-часы также будет отслеживаться состояние водителя, данные о котором будет получать и анализировать автомобильная электроника. При сильной усталости на экране появится соответствующее оповещение.

Экосистема будет использовать приложение SmartThings от Samsung. С его помощью также можно будет отслеживать местоположение автомобиля на парковке. Это должно повысить защиту от угонов — слабое место Hyundai и Kia.

В середине сентября Hyundai заключила еще одно соглашение. Новым партнером неожиданно стал американский General Motors, с которым корейцы договорились работать над топливными и полностью электрическими автомобилями в легковом и коммерческом сегментах. Меморандум также предполагает обмен ресурсами — сталью и сырьем для аккумуляторов.