Раскрыты характеристики нового Omoda C7 для России

Стали известны характеристики Omoda C7 для РФ. В ближайшее время китайский производитель расширит свой модельный ряд на российском рынке за счёт нового флагманского кроссовера. Россиянам автомобиль будет предложен с единственным двигателем, передним или полным приводом.

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По предварительным данным, в движение модель будет приводить 1,6-литровый наддувный двигатель мощностью от 186 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Работать агрегат будет в связке с 7-диапазонным «роботом», привод — передний или полный.

На домашнем рынке паркетник также доступен с гибридной силовой установкой на базе 156-сильного турбомотора на 1,5 литра и 1-ступенчатой гибридной трансмиссии. На электротяге такой автомобиль способен проехать до 95 км, а суммарный запас хода достигает 1200 км. Перспективы появления такого Omoda в России пока не раскрываются.

Размеры вседорожника составят 4621 мм в длину, 1872 мм в ширину и 1673 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2700 мм. Компоновка салона будет исключительно пятиместной, а обута машина будет, в зависимости от комплектации, в колёсные диски размером 18 или 19 дюймов.

В перечень оснащения новинки войдут виртуальная панель приборов, тачскрин медасистемы диагональю 15,6 дюймов, проекционный дисплей, акустика Sony с 14 динамиками, голосовое управление, а также комплекс водительских ассистентов, работающий на базе 14 радаров и 5 камер.

Продажи новейшего Omoda C7 на российском рынке начнутся в ближайшие месяцы. Все подробности о ценах и комплектациях станут известны ближе к официальной премьере.