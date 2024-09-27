Конструктора АвтоВАЗа оштрафовали за разглашение тайны

Инженера-конструктора АвтоВАЗа осудили за разглашение коммерческой тайны. Самарский областной суд оставил в силе приговор сотруднице Волжского автозавода Елене Лыловой. Ранее Автозаводский районный суд Тольятти признал женщину виновной в продаже секретных сведений с корыстной целью.

Согласно материалам дела, инженер-конструктор предоставила посторонним информацию, которая составляет коммерческую тайну. В итоге автозаводу был нанесён ущерб на 5,5 млн рублей.

В итоге осенью 2023 года на Лылову было заведено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

Автозаводский районный суд Тольятти признал женщину виновной и оштрафовал на 300 тысяч рублей, также ей запрещено в течение года работать с защищённой законом информацией.

Ранее АвтоВАЗ расширил сервисную поддержку автомобилей Renault и Nissan. Например, комплексная диагностика, в рамках которой специалисты сервисного центра проверят 30 пунктов автомобиля, доступна всего за 499 рублей. Такие условия распространяются на любые «Рено», а также постгарантийные «Ниссаны». Если записать на сервис онлайн, есть возможность получить карту помощи Renault Assistance Plus.