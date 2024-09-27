Chery анонсировала выход спортивных версий кроссоверов семейства Tiggo

Марка Chery рассказала о грядущих новинках, в числе которых модели Tiggo 2025 модельного года, а также спортивные версии кроссоверов данного семейства.

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Заявлено четыре спортивные модификации: Tiggo 5, Tiggo 5 L, Tiggo 7 L, а также нового флагмана линейки - Tiggo 9 L.

В середине сентября Минпром КНР опубликовал фото Tiggo 7 с иным обвесом, в котором кроссовер сразу же окрестили копией Range Rover. Пока непонятно, является ли этот автомобиль анонсированной сегодня официально спортивной версией "семёрки". Напомним, что Tiggo 7 Sport взял за основу модель, известную в РФ как Jaecoo J7.

Спортивные Tiggo, а также Tiggo 9 L будут представлены в следующем году.

Ранее "РГ" публиковала фотографии Chery Tiggo 8 L, который будет представлен на нашем рынке как Tiggo 9. У кроссовера увеличенная колёсная база до 2770 мм.