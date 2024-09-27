Эксперт рассказал, реально ли поменять вариатор на АКП в машине

Можно ли заменить в своем автомобиле вариатор на автоматическую коробку передач и подойдет ли для этого подержанный узел? Как пояснил порталу "АвтоВзгляд" вице-президент "Национального автомобильного союза (НАС)" Ян Хайцеэр, это можно сделать, если производитель изначально предусмотрел такую возможность, и это не повлияет на работу основных элементов автомобиля.

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По словам эксперта, АКП надежнее, крепче и выносливее вариатора. Последние обычно ставят на автомобили со слабыми двигателями. А более мощные машины оснащают "автоматами". Но нужно учесть, что современные АКП менее надежны, чем установленные на автомобили начала 2000-х.

По мнению руководителя автосервиса Fit Service на "Павелецкой" Александра Гомана, если конструкция не предусматривает замену, делать это категорически не стоит.

Дело в том, что при установке автоматической трансмиссии определенного типа производитель подбирает нагрузки под мотор, привод, все шарниры равных угловых скоростей (в случае с полноприводной машиной еще и под дифференциалы и редукторы).

Поэтому замена коробки будет опасным опытом: просчитать все последствия, как инженеры на автозаводах, невозможно. Плюс к этому, трансмиссию устанавливают подержанную, а это "кот в мешке".

Эксперт уверен, что ни на одной нормальной СТО таким заниматься не будут: специалисты либо поставят новый штатный агрегат, либо отремонтируют сломавшийся.