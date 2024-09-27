АвтоВАЗ собирается удивить новым отечественным кроссовером

АвтоВАЗ рассказал детали о революционной внешности будущего кроссовера. По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина, итоговый дизайн будущего отечественного кроссовера окончательно утверждён. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью RG.ru. А также поделился некоторыми подробностями о внешнем виде новинки, которая должна появиться в 2026 году.

Представитель АвтоВАЗа заявил, что дизайн кроссовера уже согласован. По его словам, автомобиль должен будет удивить автомобилистов своим внешним видом. Дизайн модели актуальный и отличается от классического стиля Lada.

«Если честно, то хотелось бы уже завтра запустить его в серию. Уверен, что сразу же бы «откусили» у «китайцев» долю рынка», — заявил Костромин.

Он отметил, что внешность китайских автомобилей ориентирован на граждан КНР. В отличие от азиатских коллег, АвтоВАЗ постарался вложить в дизайн будущей новинки весь опыт.

Новый кроссовер будет создан на базе Lada Vesta. Сейчас на заводе модель проходит под индексом HGH. Новинку будут выпускать на одной линии со своими соплатформенниками — «Аурой» и «Вестой».