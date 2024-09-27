Водителям напомнили о штрафах за неправильный госномер

В Роскачестве напомнили водителям о штрафах за неверно оформленные госномера. Российское законодательство предъявляет к установленным на автомобилях регистрационным знакам ряд требований. За их нарушение водителям могут грозить штрафы, а в отдельных случаях — лишение водительских прав.

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В частности, в Роскачестве напомнили водителям, что таблички должны быть оформлены надлежащим образом, быть чистыми и хорошо читаемыми, а сокрытие символов запрещено. К слову, нарушением считаются даже случаи, когда российский триколор стёрся или выцвел.

В ведомстве подчеркнули, что за несоответствие регистрационных знаков требованиям для сидящих за рулём людей предусмотрен штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков), по которой предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Если установленные на автомобиле госномера не соответствуют требованиям, автомобилист обязан заказать и установить на свой транспорт новые «жестянки», оформленные по всем правилам.

«Надо сказать, что без механического воздействия повредить символы на знаке достаточно сложно. Если хорошо ухаживать за автомобилем и поддерживать его в чистом и работоспособном состоянии, то и с номерами тоже будет всё в порядке», — заключили в Роскачестве.

Минувшей весной сообщалось, что в МВД готовят новые требования для автомобилистов. Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправки к ГОСТу, после принятия которых российский флаг на автомобильных госномерах станет обязательным. Исключение составят только красные дипломатические номера, также нововведения не коснутся водителей, которые получили регистрационные знаки без триколора ранее.