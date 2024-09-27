Lynk&Co и Meizu представили геймерский автомобиль

Lynk&Co и Meizu показали автомобиль для киберспортсменов. Автобренд Lynk&Co и производитель электроники Meizu создали геймерскую машину, которую, в отличие от творений других автопроизводителей, будет продаваться и ездить по дорогам. Она получила название Z10 Starbuff и представляет собой особую версию представленного в июне электроседана Lynk&Co Z10 с салоном, дооборудованным с участием Meizu.

© Motor.ru

Снаружи Z10 Starbuff можно опознать только по особому колеру и шильдику на крышке багажника. Основные изменения произошли внутри: сзади оборудовали полноценное место для геймера. Для этого диван заменили на отдельно стоящие кресла с развитой боковой поддержкой.

© Meizu

© Meizu

Справа добавили 17-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с разрешением 3K, частотой обновления 90 Гц и интерфейсом от Meizu Flyme Auto. В оснащении — процессор AMD Ryzen Embedded V2000A, дискретная видеокарта AMD Radeon RX 6600M, терабайт памяти и система жидкостного охлаждения. За звук отвечает премиум-аудиосистема Harman Kardon с 23 динамиками.

Также есть выдвижной столик для клавиатуры и мышки, которые можно спрятать в специальные кармашки.

«Техника» электрокара осталась нетронутой. Такой Z10 выпустят ограниченным тиражом — правда, пока неизвестно, каким. Стоимость лежит в диапазоне от 236 800 до 318 800 юаней, что равно 3,1−4,2 миллиона рублей.