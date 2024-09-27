Dacia Sandero снова стала самой продаваемой на европейском рынке

Dacia Sandero второй месяц удерживает звание самого популярного в Европе. Компактный хэтчбек второй месяц подряд становится самым популярным автомобилем на европейском авторынке. Вторую позицию занимает электрокар Tesla Model Y, чьи продажи на европейском рынке резко упали — до 13 410 единиц, на 38%.

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Третье место у Toyota Yaris Cross, чья реализация выросла на 24% к августу прошлого года. Модель была продана с результатом 13 201 единиц.

Volkswagen T-Roc потерял 15% в сравнении с августом 2023 года, что в цифрах означает 12 853 проданных машин. Замыкает пятёрку лидеров Renault Clio, и тоже с потерями, хоть и небольшими — 12 180 реализованных автомобилей, что на 5% хуже прошлогоднего результата.

В топ-10 самых продаваемых моделей на европейском рынке в последний месяц лета также вошли Dacia Duster — 11 655 единиц, что на 10% больше к августу 2023 года; Peugeot 208 — 10 778 машин, что означает резкое падение на 32%; Volkswagen Polo — 10 508 экземпляров и рост на 26%; Toyota Yaris — 10 294 машины и падение на 7%. Замыкает рейтинг Kia Sportage — 10 153 единиц и рост на 11%.

Остальные бренды были проданы в количестве менее 10 тысяч автомобилей.

Накануне стало известно, что BYD произвела 9 миллионов электромобилей и гибридов. Этот результат достигнут всего через два месяца после выпуска 8-миллионного автомобиля. Знаменательное событие произошло на новом заводе в Шэньшане в провинции Гуандун, когда с конвейера сошла юбилейная машина категории New Energy Vehicle (гибриды, электромобили) — новейший гиперкар Yangwang U9.