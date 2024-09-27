Новый BMW Neue Klasse Touring возвращает ностальгию по E30

BMW Neue Klasse Touring возвращает ностальгию по E30
BMW вступает в смелую новую эру дизайна со своими электромобилями Neue Klasse EV, планируя выпустить шесть новых моделей в течение следующих нескольких лет. Мы уже видели пару концептов, выполненных в новом стиле, включая седан, намекающий на будущую 3-серию, и внедорожник в стиле X3. Хотя они оба выглядят хорошо, ни один из них не является столь ярким или привлекательным, как Neue Klasse Touring от независимого дизайнера Sugar Design.
Было создано два варианта универсалов: один с угловыми светодиодными передними фарами, другой — с более классическими ангельскими глазами, которые были модны около десяти лет назад.
Sugar Design внёс и другие, более тонкие изменения, отличающие его универсал от представленного BMW концепта. Например, дизайнер немного уменьшил высоту боковых окон, гарантируя, что их основание теперь находится вровень с плечевой линией. Также были добавлены другие колеса вместе с черными порогами.
Серебристый автомобиль был представлен с обычными боковыми зеркалами, в то время как красный автомобиль имеет камеры заднего вида. Оба оснащены панорамной крышей.