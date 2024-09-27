Новый BMW Neue Klasse Touring возвращает ностальгию по E30

BMW вступает в смелую новую эру дизайна со своими электромобилями Neue Klasse EV, планируя выпустить шесть новых моделей в течение следующих нескольких лет. Мы уже видели пару концептов, выполненных в новом стиле, включая седан, намекающий на будущую 3-серию, и внедорожник в стиле X3. Хотя они оба выглядят хорошо, ни один из них не является столь ярким или привлекательным, как Neue Klasse Touring от независимого дизайнера Sugar Design.

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Было создано два варианта универсалов: один с угловыми светодиодными передними фарами, другой — с более классическими ангельскими глазами, которые были модны около десяти лет назад.

Sugar Design внёс и другие, более тонкие изменения, отличающие его универсал от представленного BMW концепта. Например, дизайнер немного уменьшил высоту боковых окон, гарантируя, что их основание теперь находится вровень с плечевой линией. Также были добавлены другие колеса вместе с черными порогами.

Серебристый автомобиль был представлен с обычными боковыми зеркалами, в то время как красный автомобиль имеет камеры заднего вида. Оба оснащены панорамной крышей.