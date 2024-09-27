JAC продолжает лидировать на рынке новых пикапов в России

Россияне всё чаще приобретают пикапы этих пяти брендов. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи новых пикапов на российском рынке продолжают расти. По итогам августа в стране этих машин было продано на 34% больше, чем год назад — 2 751 машина.

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Стоит отметить уверенное положение китайского бренда JAC, который второй месяц подряд занимает лидирующее положение. В последний летний месяц в России было продано 633 машины этой марки.

Стабильный результат и у Great Wall, пикапы которого в августе разошлись тиражом в 592 штуки. Это помогло сохранить вторую позицию второй месяц подряд. Справедливости ради, именно этот бренд лидировал по продажам в первые шесть месяцев 2024 года. В пятёрку самых также вошли Changan (351 единица), УАЗ (335) и Sollers (293).

В модельном рейтинге первое место сохранил за собой пикап Great Wall Poer, который в августе россияне купили 416 раз. Следом идут Changan Hunter Plus и УАЗ «Пикап» — 349 и 335 единиц соответственно. В пятёрку также вошли JAC T9 (330) и Sollers ST6 (293).

Таким образом, за восемь месяцев этого года в России было продано 17 641 новый пикап, что на 70% больше, чем за этот же период прошлого года.