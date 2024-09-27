Бюджетный кроссовер Avatr 07 предложен с двумя типами силовых установок

Новый паркетник доступен в виде гибрида или электрокара, для модели предусмотрен полный привод. Уже в базе кросс имеет внушительный список оборудования.

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Публичную премьеру паркетника Avatr 07 провели в конце августа на автосалоне в Чэнду, а в начале сентября было объявлено о старте серийного выпуска. Теперь же в Китае раскрыты цены и комплектации, новинка стала доступна к покупке. Напомним, марка Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Кроссовер Avatr 07 является третьей массовой моделью бренда: он присоединился к паркетнику Avatr 11 и седану Avatr 12 (в гамме также есть спецверсии на базе машин со старшими индексами). Причем «семерка» — это еще и самый дешевый автомобиль в линейке.

Внешность оформлена в фирменном стиле Avatr. Паркетник получил мудреную головную оптику, безрамочные двери с выдвижными ручками и задние фонари в виде узких полосок. При этом Avatr 07 имеет полноценный пятидверный кузов, тогда как у кроссовера Avatr 11 крышка багажника поднимается без заднего стекла (как у седана). За доплату предусмотрены цифровая панель (расположена у основания капота, на нее можно проецировать приветствие или незамысловатую анимацию), лидар и камеры вместо традиционных наружных зеркал.

Длина «семерки» равна 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1610 или 1620 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2940 мм. Для сравнения, размеры Avatr 11: 4880/1970/1601 мм, расстояние между осями – 2975 мм. Объем багажника Avatr 07 равен 500 литрам, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1325 литров.

В пятиместном салоне – «сплющенный» руль, табло под лобовым стеклом почти на всю ширину передней панели (у машин с камерами вместо зеркал есть дополнительные дисплеи по бокам того самого табло), гигантский планшет мультимедийной системы и двухэтажный центральный тоннель. Разумеется, вся электроника – от Huawei.

Avatr 07 доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, тогда как Avatr 11 и Avatr 12 – это только «электрички». «Семерка» бывает с задним или полным приводом. В состав установки гибридного заднеприводного Avatr 07 входят бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.), который работает исключительно в режиме генератора, и 314-сильный электромотор (367 Нм). У полноприводного гибрида спереди вдобавок имеется 171-сильный электродвигатель, а суммарная отдача такого паркетника – 492 л.с. и 629 Нм. Гибридный Avatr 07 комплектуется батареей емкостью 39,05 кВт*ч. Только на электротяге заднеприводный кросс проедет 230 км по китайскому циклу CLTC, полноприводный – 220 км.

Заднеприводный электрокар оснащен 343-сильным мотором (365 Нм). У полноприводной «электрички» аналогичный двигатель сзади и 256-сильный мотор спереди, совокупная отдача – 598 л.с. и 645 Нм. Чисто электрическому Avatr 07 положена батарея на 82,16 кВт*ч, дальнобойность – 650 или 610 км (задний/полный привод). К слову, у электрокара спереди есть дополнительный багажник объемом 90 литров.

Заявлено, что с места до 100 км/ч гибрид разгоняется за 6,6 или 4,9 секунды (задний/полный привод). Электрокар это упражнение проделает за 6,3 или 3,9 секунды. Максимальная скорость гибридного паркетника – 190 км/ч, электрического – 200 км/ч.

И гибрид, и электрокар предложены в трех комплектациях, но полный привод положен только самым дорогим версиям. В списке оборудования базовых паркетников значатся: 20-дюймовые колеса, стеклянная крыша, экран под лобовым стеклом (35,4 дюйма), мультимедиа с планшетом диагональю 15,6 дюйма, подогрев всех кресел (передние – еще и с вентиляцией), двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, штатный регистратор, система распознавания лиц и мониторинга состояния водителя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В «средней» комплектации появляются обогрев руля, массажер передних сидений и расширенный комплекс водительских ассистентов. Топовые исполнения – это 21-дюймовые колеса, пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы, вентиляция и массажер задних сидений.

Цена гибридного Avatr 07 варьируется от 219 900 до 279 900 юаней (около 2,9 млн – 3,7 млн рублей по текущему курсу), электрический кроссовер обойдется в 229 900 – 289 900 юаней (3 млн – 3,8 млн рублей).

Бренд Avatr представлен и за пределами Китая. Так, недавно марку вывели на рынки Ближнего Востока, вдобавок ее модели планируют продавать в странах Латинской Америки. Не исключено, что впоследствии Changan решит официально поставлять автомобили Avatr и в Россию (сегодня у нас присутствуют «параллельные» машины).