"БелДжи" локализует выпуск Geely Galaxy E8

В рамках посещения "БелДжи" премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко был продемонстрирован седан Geely Galaxy E8, производство которого в дальнейшем будет локализована на предприятии.

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Головченко провёл тест-драйв автомобиля и сказал по его итогам, что Galaxy E8 динамичная машина - "спорткар практически". Разгон у топовой версии модели с места до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.

Geely Galaxy E8 - электроседан длиной 5010 мм и колёсной базой 2925 мм. Базовая версия оснащается электромотором на задней оси мощностью 272 л.с. и может проезжать 550 или 665 км в зависимости от ёмкости аккумулятора. Запас хода двухмоторной версии мощностью 646 л.с.

Цены на машину в КНР - 165 800 - 228 800 юаней (2,18 - 3,01 млн рублей).

Ожидается, что продажи Geely Galaxy E8 стартуют в ближайшее время, цена пока не называется. После того, как авто локализуют на "БелДжи", седан может начать официально поставляться и на российский рынок.