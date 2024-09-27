Большой тест-драйв Lada Vesta с ESC и расширенным списком опций

Какие опции должен предлагать автомобиль, чтобы по праву называться «современным»? Достаточно ли для этого комплекса систем стабилизации и линий динамической разметки на картинке с камеры заднего вида или все-таки нужно что-то еще? Давайте разбираться…

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В марте этого года АВТОВАЗ доказал, что самый сложный период в своей современной истории он уже успешно прошел. Первым признаком этого стало возобновление производства обновленной Lada Vesta и начало продаж этой модели с «новым-старым» 1,8-литровым мотором и автоматической трансмиссией. О том, что представляет собой обновленная Vesta, мы рассказали очень подробно. Появление двухпедальной Весты сразу сказалось на продажах: уже в апреле дилеры Lada продали более 46 тысяч автомобилей, перекрыв месячный рекорд 12-летней давности, и 15 тысяч из них составили как раз Lada Vesta.

Чего в супе не хватает

Однако весной оставалось понимание того, что автомобилю многого не хватает. В принципе, уже тогда Vesta выглядела очень неплохо на фоне китайских соперников, будь то седаны или кроссоверы. Но… инженерам Волжского автозавода было над чем поработать, а Lada Vesta – куда расти. И одно дело – электрорегулировка сидений, которую не назвать первостепенно важной, а другое – камера заднего вида, где Vesta на тот момент могла предложить только статичную разметку, поскольку не был решен вопрос с датчиком угла поворота передних колес. По этой же причине Vesta не оснащалась системами стабилизации, хотя ESP давно уже стала стандартным оснащением всех автомобилей.

Не помешал бы комплекс систем безопасности и какие-то электронные ассистенты – хотя бы система мониторинга слепых зон. Большинство конкурентов предлагают не просто кондиционеры, а системы климат-контроля, хотя бы однозонные, а кондиционер Весты для настройки на комфортную температуру потребовал серьезных усилий.

Наконец, в списке опций нет люка, не говоря уже о панорамной крыше. И что с того, что немногие китайские модели способны соперничать с обновленной Lada Vesta по драйверским ощущениям, настройке подвески и удовольствию от вождения, если для кого-то из потенциальных клиентов наличие таких опций окажется принципиальным? Весной специалисты марки делали хитрые глаза и говорили «подождите, не все сразу, все будет», но не уточняли, когда. Так вот, время возвращения утраченного и обретения нового пришло даже раньше, чем этого можно было ожидать, хотя вернулись (или появились) далеко не все из перечисленных опций.

Время возвращать и обретать

На сегодняшний день в перечень возвращенных опций вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, подсветка вещевого ящика, задний откидной подлокотник с подстаканниками. Появились и уже известные по разным моделям Lada передние электростеклоподъемники с автоматическим режимом. Но самое главное – Vesta вновь обрела комплекс систем стабилизации и курсовой устойчивости.

Впервые в штатном исполнении автомобилей марки Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары – также светодиодные и с функцией подсветки поворота. Кроме того, Vesta стала еще более «морозостойкой»: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Переписали и улучшили программное обеспечение мультимедийной системы. Ну а вишенкой на торте обновлений стали двухцветные литые диски диаметром 16 дюймов с новым дизайном, и это – единственное внешнее изменение.

И все на три буквы

Ну а теперь давайте разбираться со всеми новациями подробно, и начнем, естественно, с самого главного – систем стабилизации. ESC – это действительно целый комплекс подсистем со страшными трехбуквенными аббревиатурами: ABS (предупреждает блокировку колес при торможении), HBA (обеспечивает максимальную эффективность экстренного торможения), EBD (отвечает за правильное распределение тормозных усилий между осями), AHW (включает аварийную сигнализацию при экстренном торможении), TCS (препятствует пробуксовке ведущих колес), CSC (борется с избыточной поворачиваемостью при торможении в повороте), VDC (отвечает за устойчивость и поддержание заданной траектории, контролируя угловую скорость автомобиля) и, наконец, HSA (предупреждает скатывание при трогании на склоне).

Весь этот комплекс систем серийно производится НПП Итэлма на заводе в Костроме. На самом деле, технически все необходимые устройства и датчики были готовы еще полтора года назад, но нормативы требуют проведения полноценных испытаний в различных дорожных и климатических условиях в течение нескольких сезонов. Система прошла ресурсные испытания (пробег составил 140 000 км), в программе тестов было и испытание летней жарой в Сочи и жесткими морозами в Якутии, и калибровка систем для всех типов кузовов и силовых агрегатов.

Стабилизация на реальных дорогах

Ну и результат, на мой взгляд, вполне соответствует затраченным усилиям. Естественно, после тест-драйва, который прошел в окрестностях Ижевска, я ничего не могу сказать о поведении в снегу или на обледеневшем асфальте. Но вот то, что даже при торможении в середине быстрого поворота (знаю, что это неправильно, но ведь нужно было попробовать!) Vesta четко продолжает удерживать заданную траекторию, могу утверждать совершенно ответственно. Еще ярче проявилась работа системы на щебнистом грейдере. Такое покрытие очень коварно: вроде бы автомобиль вполне устойчив, но стоит чуть переборщить с рулежкой, как машина тут же норовит уйти в занос. Но не с ESC.

Тут ты слишком поздно увидел ямку, которую хочешь объехать, дернул руль слишком резко, задние колеса тут же собрались уплыть внутрь поворота, но система мгновенно возвращает их к покорности, и Веста спокойно завершает маневр по объезду колдобины. Вполне корректно система боролась и с пробуксовкой на старте, в том числе – на грунте. Конечно, для того, чтобы в полной мере понять, как ведет себя автомобиль в экстремальных условиях, нужен полигон.

Погонять машину по «змейке» на сухом и мокром асфальте с включенной и отключенной системой… Для отключения системы (а точнее, части подсистем, в частности – противобуксовки и контроля траектории) служит специальная кнопка на передней панели, так что на выходе из поворотов можно будет смело жать на газ, не опасаясь, что ESC «задушит» двигатель. Но стоит помнить, что при достижении скорости 57 км/ч все функции вновь активируются автоматически.

Кстати, НПП Итэлма поставляет для Весты не только все компоненты системы ESC, но и другую электронику, например, дисплей приборной панели. Здесь из плюсов стоит отметить, что у владельца есть все возможности сконфигурировать эту панель под себя и свои потребности. Например, если он не хочет постоянно бросать взгляды вправо, на навигационную карту на главном дисплее мультимедийной системы, можно вывести карту прямо на приборную панель, между спидометром и тахометром.

Крик травы на обочине

Как я уже написал, работу комплекса ESC обеспечивает большой набор датчиков, в число которых входит и датчик угла поворота руля. Это в свою очередь позволило дополнить видеоизображение с камеры заднего вида линиями динамической разметки. А в топовых комплектациях Lada Vesta появилась 8-канальная система безопасной парковки с 4 датчиками сзади и 4 датчиками спереди. Датчики обнаруживают объекты диаметром от 7,5 см на расстоянии от 1,5 м до 30 см, а активируется система автоматически либо при включении заднего хода, либо при уменьшении скорости движения. Индикация двойная, и звуком, и на экране мультимедийной системы, причем при изменении расстояния до препятствия меняется и цвет.

Тут только один момент: одиночная травинка, конечно, имеет диаметр меньше 7,5 см, но вот пучок травы датчики воспринимают как единый объект. Поэтому при движении по заросшей травой полянке или узкой лесной дороге с заросшими обочинами сигнал тревоги начинает звучать непрерывно – а это раздражает и мешает. По счастью, систему можно отключить – для этого достаточно нажать кнопку слева от рулевой колонки. А еще можно настроить очень многие параметры – например, громкость и тональность звучания сигнала тревоги. Есть и возможность настроить громкость звучания музыки при активации системы безопасной парковки.

Контролируй слепую зону, заглядывай за поворот

Если системы стабилизации и заднего видеообзора с динамической разметкой ранее уже входили в оснащение различных моделей марки, то система контроля слепых зон появилась на ВАЗовских машинах впервые. Система 12-канальная: дополнительно к 8-канальной системе безопасной парковки в бамперах установлено 4 дополнительных датчика. Система срабатывает, если скорость обгоняющего автомобиля выше вашей более чем на 25 км/ч, а обгоняемого – ниже на 10 км/ч и менее. При срабатывании на боковых зеркалах заднего вида в области, обозначенной соответствующими пиктограммами, загорается оранжевый светодиод.

Системы такого рода – вещь достаточно тривиальная, ими оснащено множество моделей самых разных марок, и их полезность подтверждает сама жизнь.

Весной на местах, предназначенных для установки противотуманных фар, красовались черные пластмассовые заглушки. Но теперь светодиодные противотуманки не только заняли свое законное место, но и получили функцию подсветки поворотов. Она активируется при включенном ближнем свете при условии, что автомобиль движется со скоростью менее 40 км/ч. Сами по себе фары поворачиваться не умеют, но в случае поворота руля более чем на 25° или включения указателей поворота на соответствующей стороне автомобиля включается противотуманная фара. Говоря об оптике, стоит отметить, что Vesta вообще получила качественную головную светотехнику: яркую, с приятным белым спектром и четко очерченной верхней границей светового пучка. Даже если держать более чем безопасную дистанцию до идущей впереди машины, граница освещенной области проходит ниже заднего ее стекла и вы не не слепите ее водителя.

Не думай о фарах, не бойся зимы

Кроме того, автомобиль получил датчики дождя и света, а вместе с ними и позиции Auto на правом и левом подрулевых переключателях. Как работает датчик дождя, мы проверить не смогли по причине хорошей погоды и отсутствия этих самых дождей, а вот ближний свет при въезде в тоннель система включала вполне исправно. Но главное удобство состоит не в этом, а в том, что вы можете смело включить ближний свет в автоматическом режиме… и забыть о необходимости выключать фары, выходя из машины.

Повысилась и адаптация Весты к зимним условиям. Обогрев передних сидений стал трехпозиционным с вполне понятным алгоритмом управления: при нажатии соответствующей кнопки обогрев включается на максимум, а каждое последовательное нажатие снижает его уровень. Кроме того, появился обогрев форсунок омывателя, который включается одновременно с электрообогревом ветрового стекла. Конечно, слой льда он не растопит, но вот от обмерзания, особенно при температурах от нуля до 10 градусов мороза, спасет гарантированно.

Семейные ценности и забота о пассажирах

Еще одна очень нужная опция – возможность отключить подушку безопасности переднего пассажира для перевозки детей в детских креслах. Ну а для комфорта пассажиров появилась лампочка подсветки перчаточного ящика и откидной подлокотник заднего дивана с подстаканниками. Мне, кстати, очень понравилось, что на крышке вещевого ящика есть специальная подштамповка-держатель, позволяющая поставить туда стаканчик с напитком, причем достаточно надежно его удерживаюшая. Ведь лезть каждый раз к подстаканнику рядом с селектором вариатора или рычагом механической коробки может быть не слишком удобно.

На фоне всего перечисленного появление в передних дверях автоматических электростеклоподъемников с функцией защиты от защемления, а также электроприводов складывания боковых зеркал выглядит сущей мелочью, пусть даже довольно удобной. Тем более что многие из функций Lada Vesta можно и нужно развивать и совершенствовать. Например, пока что команду на складывание зеркал можно подать только нажатием кнопки на водительской двери – а ведь было бы логично иметь возможность включить режим складывания зеркал при постановке машины на охрану, с брелока. А еще не помешало бы добавить несколько антенн, которые были бы способны увидеть ключ-брелок не только тогда, когда он лежит на специально предназначенном месте, но просто находится в кармане. Да и полноценный бесключевой доступ тоже бы не помешал.

Привет, Алиса! Ты стала взрослой?

Ну и несколько слов о новом программном обеспечении системы Vision Pro. Во-первых, все варианты системы с добавкой Pro (в том числе Enjoy Pro, которыми оснащались Весты первого поколения, Гранты и Xray) получили возможность обновления «по воздуху». Во-вторых, в системе прописался пакет Яндекс Авто с Алисой, и если вы войдете в систему со своим аккаунтом Яндекс Плюс, то получите полноценный доступ к Яндекс Музыке, видеохостингу и возможности прослушивания звуковых книг из каталога Яндекс Букмейт и сможете управлять всеми режимами работы мультимедийного центра можно при помощи голосовых команд Алисе.

Но вот сказать, что Алиса стала взрослой, пока что нельзя – управлять функциями автомобиля она еще не умеет, и командовать ей «Алиса, включи кондиционер» или «Алиса, открой окна» пока что бесполезно. Впрочем, инженеры завода говорят, что уже работают над тем, чтобы все это стало возможным, а вот попросить Алису набрать номер человека из вашей телефонной книги можно уже сейчас.

Почем новые опции

Ну а теперь сложный и важный вопрос – сколько все это будет стоить. Для лучшего понимания цен нужно учесть, что уже в базе все комплектации получили систему ESC, возможность отключения подушки переднего пассажира и освещение перчаточного ящика. И, понятно, при этом автомобиль стал дороже: весной ​​обычный седан в комплектации Comfort с мотором 1,8 Evo и вариатором стоил 1 588 900 рублей, а теперь – ровно 1 600 000. Вариант с 1,6 и механикой дешевле, его каталожная цена составляет 1 525 000 рублей.

В комплектации Life в дополнение к круиз-контролю, ограничителю скорости, головному медиаустройству с 7-дюймовым тачскрином, регулировке поясничного подпора и центральному подлокотнику добавляется трехуровневый обогрев передних сидений. Такие автомобили стоят от 1 626 000 рублей за седан с механикой до 1 954 900 за двухпедальный универсал SW Cross (а весной такой стоил 1,94 миллиона). Оснащение комплектации Enjoy (обогреваемое ветровое стекло, обогрев руля с кожаной обтяжкой, парктроники) пополнили задний подлокотник с подстаканниками, литые диски нового дизайна и медиасистема MMC Enjoy Pro c 10-дюймовым экраном, а камера заднего вида получила динамическую разметку. Диапазон цен составляет от 1 720 000 (седан, 1,6 л, механика) до 2 033 000 рублей (SW Cross, 1,8 л, вариатор), а это означает, что подорожание составило порядка 13 000 рублей.

Наконец, топовая комплектация – Techno с полным набором жизненных благ, доступных для Lada Vesta. Здесь список опций, в котором уже было 10-дюймовое головное устройство, приличная акустика с 8 динамиками, атмосферная подсветка и цифровая комбинация приборов, пополнился противотуманными фарами с подсветкой поворотов, автоматическими стеклоподъемниками, системой мониторинга слепых зон, передними датчиками парковки и электроприводом складывания зеркал. Тут диапазон цен составляет от 1 885 000 до 2 191 000 рублей, и это означает, что топовые версии подорожали как минимум на 63 тысячи рубликов.

Тем не менее вазовские маркетологи утверждают, что Vesta вполне конкурентна на фоне китайских аналогов. А среди них приходится рассматривать не только седаны, такие как Geely Emgrand, Omoda S5, Kaiyi E5, BAIC U5 и даже Changan Alsvin, хотя последний существенно меньше и конкурирует, скорее, с Lada Granta. Помимо них в числе конкурентов называют и относительно небольшие кроссоверы, поскольку универсалы в линейках китайских брендов не представлены. Если брать сопоставимые комплектации, то седаны Vesta оказываются доступнее на 450-600 тысяч рублей, а универсалы – на 500 тысяч. Правда, топовые комплектации китайских машин, как правило, имеют больший набор опций, включая разнообразных электронных ассистентов, адаптивный круиз-контроль, климатические установки вместо обычных кондиционеров и электроприводы регулировки передних сидений.

В общем, вазовским инженерам все еще есть над чем работать. Многие с нетерпением будут ждать появления всего этого в списках опций, доступных для топовых вариантов Vesta, хотя бы потому, что по управляемости, настройкам силового агрегата и подвески этот автомобиль весьма достойно выглядит на фоне конкурентов. Правда, стоит быть морально готовым к тому, что Vesta, окончательно получив право называться современным автомобилем, утратит право называться бюджетным.