Chery раскрыла характеристики Tiggo 9 для России

Chery раскрыл подробности о кроссовере Tiggo 9 для РФ. До конца 2024 года линейка китайского бренда на российском рынке будет расширена за счёт нового флагманского вседорожника. Одной из основных особенностей модели станет абсолютно новая платформа T2X.

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Производитель отмечает, что автомобиль оборудован передними креслами с функцией массажа, многоуровневым подогревом сидений, а также климат-контролем с технологией поддержания постоянной заданной температуры в салоне вне зависимости от погоды.

В салоне смогут разместиться семь человек, причём кресла второго и третьего рядов оборудованы электроприводом складывания. В компании отмечают, что последнее позволяет перевозить крупногабаритные грузы или, например, с комфортом разместиться в задней части машины на ночлег: площадь полезного пространства при сложенных спинках составляет 2,1 квадратных метра.

В основу кроссовера легла модульная архитектура T2X. Она допускает использование бензиновых двигателей, а также гибридных и полностью электрических силовых установок. С какими моторами новинка будет предложена в России, пока не уточняется.

Ранее производитель опубликовал первые изображения интерьера модели. Сообщается, что автомобиль обзаведётся 10,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, отдельно стоящим сенсорным экраном медиасистемы диагональю 15,6 дюймов, сенсорными клавишами на руле, а селектор коробки передач разместится на рулевой колонке.

Продажи Chery Tiggo 9 на российском рынке начнутся до конца 2024 года.