Chery раскрыла характеристики Tiggo 9 для России

Chery раскрыл характеристики Tiggo 9 для России
Chery раскрыл подробности о кроссовере Tiggo 9 для РФ. До конца 2024 года линейка китайского бренда на российском рынке будет расширена за счёт нового флагманского вседорожника. Одной из основных особенностей модели станет абсолютно новая платформа T2X.
Производитель отмечает, что автомобиль оборудован передними креслами с функцией массажа, многоуровневым подогревом сидений, а также климат-контролем с технологией поддержания постоянной заданной температуры в салоне вне зависимости от погоды.
В салоне смогут разместиться семь человек, причём кресла второго и третьего рядов оборудованы электроприводом складывания. В компании отмечают, что последнее позволяет перевозить крупногабаритные грузы или, например, с комфортом разместиться в задней части машины на ночлег: площадь полезного пространства при сложенных спинках составляет 2,1 квадратных метра.
В основу кроссовера легла модульная архитектура T2X. Она допускает использование бензиновых двигателей, а также гибридных и полностью электрических силовых установок. С какими моторами новинка будет предложена в России, пока не уточняется.
Ранее производитель опубликовал первые изображения интерьера модели. Сообщается, что автомобиль обзаведётся 10,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, отдельно стоящим сенсорным экраном медиасистемы диагональю 15,6 дюймов, сенсорными клавишами на руле, а селектор коробки передач разместится на рулевой колонке.
Продажи Chery Tiggo 9 на российском рынке начнутся до конца 2024 года.