Эксперты ожидают резкое подорожание автомобилей в октябре

На следующей неделе состоится ощутимый рост утилизационного сбора, а к концу месяца ЦБ может увеличить ключевую ставку, сделав кредиты, в том числе автомобильные, менее доступными для россиян. Всё это может привести к резкому скачку цен на авторынке уже в следующем месяце, пишет Autonews.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

© Российская Газета

Однако участники рынка не единодушны в своих прогнозах. Одни заявляют, что рост цен этой осенью произойдёт на 10% и он будет относительно резким, по мнению других специалистов, подорожание будет плавным и до 7%.

Как это выглядит на практике. Например, Chery Tiggo 4 Pro при доставке из КНР стоит 2,12 млн рублей, к концу года его цена вырастет до 2,37 млн рублей, а через пять лет прайс на паркетник будет около 3 млн рублей. Причём расчёт приводится без учёта инфляционной составляющей.

И инфляция - бич для локализованных моделей, которым не страшна корректировка "утиля", а вот к стоимости денег они более чувствительны. Тот же АвтоВАЗ всегда заявляет, что цена на модели Lada выросла из-за инфляции, но исключительно в её пределах.