Эксперт рассказал, чем опасна покупка авто с поддельным ПТС

Покупка авто с поддельным ПТС может привести к уголовной ответственности. Об этом в беседе со специалистами сервиса «Автокод» заявила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

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– Покупка автомобиля с поддельным техпаспортом может привести к серьезным юридическим последствиям, – говорит Ирина Франк. – Владение транспортным средством с поддельными документами могут расценить как умышленное совершение преступления, что повлечет за собой административную и уголовную ответственность.

Также у покупателя возникнут проблемы с регистрацией автомобиля. Новый владелец может лишиться права собственности на машину и столкнуться с судебными исками от людей, также пострадавших от обмана нечестного продавца.

– Важно быть особенно внимательным при покупке автомобиля и проверять все документы на подлинность, – отмечает Ирина Франк. – Если вы обнаружили, что продавец вас обманул, вам следует обратиться в правоохранительные органы и к адвокату для защиты своих интересов и восстановления справедливости.

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