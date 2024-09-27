Эксперт рассказал, чем опасна покупка авто с поддельным ПТС

Россиянам рассказали, чем опасна покупка авто с поддельным ПТС
Покупка авто с поддельным ПТС может привести к уголовной ответственности. Об этом в беседе со специалистами сервиса «Автокод» заявила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.
– Покупка автомобиля с поддельным техпаспортом может привести к серьезным юридическим последствиям, – говорит Ирина Франк. – Владение транспортным средством с поддельными документами могут расценить как умышленное совершение преступления, что повлечет за собой административную и уголовную ответственность.
Также у покупателя возникнут проблемы с регистрацией автомобиля. Новый владелец может лишиться права собственности на машину и столкнуться с судебными исками от людей, также пострадавших от обмана нечестного продавца.
– Важно быть особенно внимательным при покупке автомобиля и проверять все документы на подлинность, – отмечает Ирина Франк. – Если вы обнаружили, что продавец вас обманул, вам следует обратиться в правоохранительные органы и к адвокату для защиты своих интересов и восстановления справедливости.
Как снизить риски при покупке б/у автомобиля, рассказал автоэксперт Игорь Шагапов.
– Знаю, что существует несколько мошеннических схем с ПТС. Если у автомобиля ПТС бумажный и в случае, если он дубликат, нужно проявить осторожность. Некоторые продавцы автомобилей закладывали автомобиль под ПТС и при этом обращались в ГИБДД за получением нового в связи с утерей старого документа. Благо, сейчас таких случаев становится все меньше и меньше, поскольку залог очень быстро отражается в электронных базах по типу сервиса «Автокод». А вот если у автомобиля электронный ПТС, мошенники предоставляют фальшивую выписку из этого документа. Поэтому необходимо проверять информацию по автомобилю на сайте ЭПТС: существует ли ПТС с данным номером и принадлежит ли он покупаемому вами автомобилю. При появлении подозрений лучше отказаться от покупки авто или отправляться на регистрацию автомобиля вместе с продавцом.