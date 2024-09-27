«Москвич 3» стал двухцветным

Кроссовер «Москвич 3» обрел черную крышу. Топливный вседорожник, который собирают в столице, теперь предлагается в двухцветном исполнении. Об этом сообщил сам завод в своем Telegram-канале. Теперь «Москвич 3» можно заказать со стойками и крышей, окрашенными в черный металлик. Они сочетаются с любым из цветов, представленных в гамме: белым, серым, красным или голубым.

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Черную крышу для «Москвича 3» можно выбрать в любой комплектации. Согласно прайс-листу, двухцветная окраска кузова во всех случаях прибавит к изначальной цене кроссовера 18 тысяч рублей.

«Москвич» отмечает, что новая опция стала доступной благодаря запуску производства по полному циклу. На полный цикл экс-завод Renault в столице перешел в мае нынешнего года. Рабочие освоили сварку, окраску кузовов, а также внедрили усиленное антикоррозийное покрытие.

В будущем «Москвич» собирается углублять локализацию, а также представить собственную машину. Пока же с конвейера сходят китайские JAC с другими шильдиками.

Кроссовер с индексом 3 (он же JAC JS4) доступен в версиях «Стандарт плюс» и «Комфорт», стоимость которых — от 1 700 000 до 1 900 000 рублей. Двигатель в обоих случаях 1,5-литровый на 136 лошадиных сил, коробка передач — шестиступенчатая «механика» либо вариатор. Привод у автомобиля только передний.