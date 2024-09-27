В РФ продаются новые внедорожники Chevrolet Tahoe по цене от 10,9 млн

В РФ поступили в продаже новые внедорожники Chevrolet Tahoe по цене от ₽10,9 млн.

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В Россию продолжают поставлять новые внедорожники Chevrolet Tahoe. Семиместный внедорожник, который не так давно признали одним из самых долговечных на рынке, стоит на одном из популярных сайтов от 10 900 000 рублей.

За такую сумму новый Tahoe в богатой комплектации RST из наличия продают в Казани. В России сейчас продается порядка полусотни таких внедорожников: в Тюмени автомобиль предлагают за 11 199 000 рублей, а в Рязани и Москве он стоит уже минимум на 50 тысяч больше.

Большинство Chevrolet Tahoe оснащены 343-сильным атмосферным V8 объемом 5,3 литра. У самых дорогих вместо нее стоит другой атмосферник V8, который при объеме в 6,2 литра выдает 426 л.с. Трансмиссией в обоих случаях выступает классический 9-ступенчатый автома», а привод всегда полный, с муфтой на передней оси и «понижайкой». Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.