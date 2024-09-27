АвтоВАЗ опасается, что сентябрьские продажи Lada будут хуже прогнозов. За месяц отечественная марка продаст порядка 40 тысяч машин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова. Это выше прошлогоднего показателя, но ниже ожиданий, сказал он. Причина — «активная экспансия китайского автопрома», продукцию которого выбирает все больше россиян.

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«К сожалению, мы видим, что сентябрь месяц не будет не то что рекордным для АвтоВАЗа, а уровень продаж будет менее ожидаемого», — отметил Соколов. Он добавил, что надеется подобраться вплотную к планке 40 тысяч машин.

В прошлом сентябре объем продаж АвтоВАЗа составил 36,2 тысячи машин. В августе 2024-го компании удалось реализовать 38,2 тысячи. То есть, сентябрьский показатель, вероятно, будет выше и в годовом, и в месячном сравнении.

Эффект от грядущей индексации утилизационного сбора проявится только к концу года или в первом квартале 2025-го, добавил Соколов. Утильсбор резко повысят 1 октября, что, по прогнозам экспертов, приведет к существенному подорожанию иномарок.

АвтоВАЗ не корректирует план на 2024 год, который составляет 450 тысяч автомобилей. При этом в июне сообщалось, что план повышен до примерно 472 тысяч. За прошедшие месяцы года было продано 293,49 тысячи Lada. Почти половина из них — Granta, около трети — Vesta, а «Нивы» разошлись в количестве примерно по 30 тысяч единиц.