Toyota отказывается от названия Prime для гибридов

Toyota откажется от слова Prime в названиях моделей. Шильдик Prime с 2017 года носили подключаемые гибриды Toyota. Первым его получил Prius Prime четвертого поколения, а в 2019-м на рынок вышел RAV4 Prime. Теперь же Toyota объявила, что переименует подзаряжаемые гибриды, чтобы «клиентам было проще их идентифицировать». На смену Prime придет общепринятое Plug-in Hybrid — сначала такую табличку повесят на RAV4, а с переходом в 2025 модельный год ею обзаведется и Prius.

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Причиной такого решения называют то, что покупатели Toyota не ассоциировали название Prime с гибридной силовой установкой — оно больше походило на обозначение комплектации. Чтобы устранить недопонимание, модели марки переименуют в Plug-in Hybrid, чтобы сразу было понятно, что перед клиентом гибрид с возможностью подключения к розетке.

Что касается гибридного кроссовера RAV4 Plug-in Hybrid 2025 модельного года, то кроме переименования у него изменится и эмблема — она лишится голубой окантовки и станет такой же, как у моделей с ДВС. Других нововведений не предвидится. Кроссовер по-прежнему будет предлагаться с 220-сильной установкой (в спецификации для рынка США), а его запас хода на чистом электричестве составит 67 километров.

Позже дебютирует и Prius Plug-in Hybrid 2025 года. В состав его силовой установки входят 2,0-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые суммарно развивают 223 лошадиные силы. Емкость батареи составляет 13,6 киловатт-час. На одном заряде батареи такой лифтбек проезжает до 87 километров, а средний расход топлива составляет 3,3-3,8 литра на 100 километров.