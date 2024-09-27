Эксперт перечислил признаки добросовестных автоподборщиков

Россиянам объяснили, как не попасться на уловки мошенников из фирм по подбору машин. Как не нарваться на аферистов, не потерять деньги и купить машину, рассказал руководитель службы по работе с профессиональными продавцами «Авто.ру» Максим Манаенков. Прежде всего, нужно внимательно изучать не только автомобили, но и продавцов.

Для начала стоит проверить документы профессионального продавца или компании-автоподборщика. Нужно ознакомиться с учредительными документами, у ИП проверить ОГРНИП. Настоящий продавец предоставит все документы по первому требованию, без затягивания времени и каких-либо оправданий.

Чтобы убедиться в реальности бизнеса, компанию можно проверить на сайте налоговой службы. С помощью ОГРН, ИНН и других данных из учредительной документации можно проверить руководителя этой фирмы, актуальность юридического адреса, возможное банкротство, судебные дела или наличие в базе судебных приставов. Эксперт рекомендует отказаться от сотрудничества, если продавец занимается продажей как частное лицо без официального оформления бизнеса.

Ещё одним обязательным пунктом проверки должно стать изучение отзывов в открытых источниках.

«Если у классифайда сильная служба модерации, подделать отзывы на сервисных площадках по размещению объявлений о продаже авто сложно, рейтингам оттуда можно доверять», — пояснил специалист.

Соцсети также могут помочь потенциальному покупателю. Благонадёжность в данном случае можно определить по активному аккаунту с актуальным контентом, где можно получить много полезной информации о доставке машин, есть видео с демонстрацией погрузки и разгрузки автомобилей, передачи их владельцам и так далее.

Как правило, у опытных продавцов есть партнёры за рубежом. Идеальный вариант, когда есть возможность договориться о видеозвонке, в ходе которого можно увидеть будущий автомобиль, задать волнующие вопросы и получить развёрнутые ответы. Мошенники точно не статут заниматься всеми этими лишними хлопотами.

Стоит запросить подробную смету, в которой должны быть учтены стоимость автомобиля, таможенные платежи, цена доставки и все прочие расходы. «Если ценообразование вызывает вопросы, стоимость услуг для конкретного автомобиля можно проверить при помощи специального таможенного калькулятора», — рекомендует Манаенков.

По словам специалиста, если автоподборщик уверяет, что доставит машину за пару недель, скорее всего, это мошенник или просто человек без какого-либо опыта и понимания текущих реалий. Ни один опытный продавец не назовёт такие сроки. Как правило, доставка занимает не менее месяца.

Любые договоренности с продавцом должны быть прописаны в договоре. Поэтому стоит задуматься о расходах на юриста, который проверит контракт и подскажет нужные пункты при их отсутствии.

«Никогда на переводите деньги за автомобиль по номеру карты или телефона. Оплата услуг должна происходить строго по договору через указанный расчетный счет. В противном случае, если дело дойдет до судебных разбирательств, доказать факт оплаты будет крайне проблематично», — рекомендует эксперт.

Не стоит переводить всю сумму целиком. В идеале рассчитываться частями, как указано в детализации сметы. Например, доставку можно оплатить частыми по мере фото- или видеоподтверждения поступления машины в определённые точки доставки по маршруту.