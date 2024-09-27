В Россию привезли новый Lexus NX

Lexus NX второй генерации продавался на рынке России официально. Сейчас автомобили поступили по параллельным каналам и оцениваются в 2 раза дороже.

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На рынке России появился новый японский паркетник Lexus NX второго поколения. Приобрести его можно за 10 190 000 рублей. За такую сумму автомобиль предлагается у одного из дилеров в Москве.

В России представлена версия 350F Sport Luxury. В комплектации заявлен бензиновый двигатель на 2.4 литра, производительность которого составляет 279 л.с. В связке с ним работает автоматическая коробка передач и полноприводная система.

В новом поколении Lexus NX предлагался на рынке России официально всего несколько дней. В продаже модель появилась 14 февраля 2022 года. Через 2 недели после этого компания приостановила реализацию в стране. Тогда стоимость модели составляла 4 106 000 рублей в базовой комплектации. В исполнении F Sport Luxury цена начиналась с отметки 5 895 000 рублей.

Напомним, что мощный двигатель на 279 л.с. предлагается только для топовых версий Premium и Luxury с пакетом F Sport. В таком исполнении автомобиль отличается особым оформлением кузова и салона - производитель добавил спортивные элементы. Одна из особенностей второго поколения Lexus NX - задние фонари, которые объединили в световой элемент, занимающий всю корму автомобиля.

Ранее сообщалось, что компания Lexus представила на рынке специальную версию внедорожника GX. Его должны оценить все любители гольфа. Данный проект был создан в сотрудничестве с компанией Malbon, которая выпускает снаряжение для гольфа. В списке опций есть экспедиционный багажник с боксами для снаряжения, а также раскладной тент для защиты от солнца. Автомобиль получил оригинальные колесные диски на 22 дюйма, которые оказались полностью закрытыми.