Кроссовер Nissan Magnite скоро получит рестайлинг

Марка Nissan опубликовала несколько тизеров обновлённого кроссовера Magnite, который является самым компактным в линейке производителя на некоторых рынках, а поэтому и самым доступным.

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Модернизация обеспечит условие, которое сделает автомобиль более привлекательным для заказа из России.

Премьеру Nissan Magnite отпраздновал четыре года назад в Индии. Это дешёвый автомобиль, построенный на платформе CMF-A, а его длина составляет 3998 мм. Привод - передний, но клиренс солидный - целых 205 мм.

Ограничение на экспорт накладывает то, что нынешняя версия "Магнита" имеет правое расположение руля. Грядущее обновление должно принести леворульную версию, после чего география продаж кроссовера должна увеличиться.

Ожидается, что техника останется прежней: это литровый атмосферник мощностью 72 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП и "роботом" EZ-Shift и его турбоверсия с отдачей 100 "лошадей", которой полагается вариатор.

Цены на дореформенный Nissan Magnite в Индии стартуют от 599 900 рупий (примерно 660 тысяч рублей).

Возможно, у обновлённого "Магнита" появится 7-местная версия, информацию о которой "РГ" публиковала ранее.