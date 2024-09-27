Новый универсал BMW 5 серии получил 3 силовые установки

Производитель BMW сообщил об обновлении моторной гаммы для универсала 5 серии. В ноябре модель получит сразу 3 новых мотора.

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Новые установки, которые добавляются для универсала BMW 5 серии, электрифицированы. Производитель представит базовую модификацию, гибридную установку с полным приводом и электрическую версию.

Напомним, что при запуске продаж BMW 5 Touring предлагался только в одной доступной комплектации, которая использовала гибридную установку с дизельным мотором 2.0. Сейчас в моторной гамме есть и бензиновое исполнение. Двигатель на 2 литра работает в паре со стартер-генератором на 48 Вольт. Производительность составляет 208 л.с. Для разгона до 100 м/час у автомобиля уйдет 7.8 секунды.

Версия BMW 550e Touring с полным приводом предполагает наличие гибрида мощностью 489 л.с. В основе установки лежит 6-цилиндровый двигатель с электромотором. В паре с ним работает 8-ступенчатая коробка передач. Сообщается, что запас хода на электрической тяге составляет 82-90 км. До отметки 100 км/час универсал разгоняется за 4.4 секунды.

Для исполнения BMW i5 xDrive40 Touring используются электромоторы, которые обеспечивают вращение колес. Общая их производительность составляет 394 л.с. По динамике электрокар почти догоняет седан 5 серии с таким же оснащением. Время разгона до 100 км/час составляет 5.5 секунды против 5.4 у седана. Максимальная скорость у автомобилей идентична - 215 км/час.

В топовой комплектации используется батарея емкостью 81.2 кВт-ч. Она обеспечивает универсалу запас хода в 452-520 км. Точный показатель определяется интенсивностью эксплуатации транспорта.

Напомним, что для седана BMW 5 серии используется более широкая моторная гамма. В нее входит 6-цилиндровый дизельный силовой агрегат и гибрид с разными типами привода. Данные силовые установки со временем могут появиться и у универсала.