Электрокар Zeekr 009 получил пять звезд безопасности в краш-тесте C-NCAP.

В КНР независимая организация C-NCAP, выступающая аналогом европейского EuroNCAP, проверила безопасность китайского электрического минивэна Zeekr 009. Автомобиль поставляют в РФ по схеме параллельного импорта.

Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров у этого автомобиля в 90,48%, а пешеходов – в 78,19%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 95,09%. В общей сложности Zeekr 009 заработал пять звезд безопасности.

При всех видах столкновений автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Уточняется, что для пешеходов наивысшую опасность представляют боковые стойки и передняя часть капота. Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.