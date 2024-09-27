В России продолжают активно скупать люксовые автомобили с пробегом

В России по-прежнему растут продажи подержанных машин люкс-класса. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в минувшем августе в России было продано 217 машин сегмента Luxury с пробегом, что на 7% больше, чем год назад (202 единицы).

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Лидирующая позиция у Bentley, которую купили 77 россиян, что чуть больше 35% от всех продаж машин люкс-класса с пробегом. На втором месте оказался Rolls-Royce с 45 проданными автомобилями. Далее идут Lamborghini и Maserati, которых было продано в равном количестве — по 38 единиц. Традиционно замыкают рейтинг Ferrari (13) и Aston Martin (6).

В модельном топ-5 первое место у Bentley Continental GT (41 единица), Lamborghini Urus (30), Bentley Bentayga (16), Maserati Levante (16) и Rolls-Royce Cullinan (15).

Москва стала лидером по продажам, где было реализовано 52% или 112 люксовых автомобилей с пробегом. Ещё 20% продаж пришлось на Санкт-Петербург и Московскую область, где было приобретено 24 и 19 автомобилей соответственно. Стоит отметить Краснодарский край, где было продано 10 машин люкс-класса. В остальных регионах показатели значительно ниже.

Таким образом, за восемь месяцев этого года на вторичном рынке было продано 1 481 автомобиль сегмента Luxury, что всего на 4 автомобиля (0,3%) меньше, чем в этот же период прошлого года.