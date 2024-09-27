Peugeot снижает цены на e-3008 и e-5008 с улучшенной дальностью хода

Peugeot снизила цены на электромобили e-3008 и e-5008, добавив модели с увеличенным запасом хода до 700 км. Теперь покупатели могут сэкономить.

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Peugeot объявила о снижении цен на свои популярные электромобили e-3008 и e-5008, предлагая покупателям более доступные варианты с улучшенными характеристиками, сообщает SPEEDME.RU. Электрокар e-3008 с аккумулятором на 73 кВт/ч и мощностью 210 л.с. теперь стоит от 4 678 000 рублей, а версия GT — 5 140 000 рублей.

Кроме того, появилась модель с аккумулятором на 96 кВт/ч, которая может проехать до 701 км на одном заряде. Для e-5008 также снижены цены, и модель с аккумулятором на 73 кВт/ч доступна по цене от 4 985 000 рублей. Версия с увеличенной батареей на 96 кВт/ч и запасом хода до 668 км стоит от 5 448 000 рублей.