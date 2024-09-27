Alfa Romeo обновила Giulia и убрала мотор V6

Alfa Romeo прекратила выпуск V6 для седана Giulia в США, предложив 2,0-литровый турбомотор. Эксклюзивная версия Tributo Italiano уже доступна.

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Alfa Romeo представила обновленный седан Giulia для американского рынка в 2025 году, убрав легендарную версию Quadrifoglio с двигателем V6. Теперь Giulia доступна только с 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, выдающим 280 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Модель предлагается в двух комплектациях: стандартной и специальной Tributo Italiano. Стартовая цена базовой версии — 46 195 долларов (4,27 млн рублей), а версия Tributo Italiano стоит от 49 690 долларов (4,6 млн рублей), сообщает SPEEDME.RU.

Обе комплектации могут быть оснащены полным приводом. Среди стандартных опций: подогрев сидений, автоматические фары, навигация и беспроводная зарядка. Tributo Italiano выделяется спортивными деталями: 19-дюймовыми темными дисками, активной подвеской и аудиосистемой Harman Kardon. Несмотря на исчезновение V6, обновленная Giulia сохраняет элегантность и мощь, став востребованным выбором для поклонников марки.