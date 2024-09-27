Последний «воздушный» Porsche 911 продали за рекордную сумму

В Великобритании продали последний Porsche 911 с воздушным охлаждением двигателя. За спорткар с мощностным апгрейдом WLS II и кучей персональных опций заплатили 614 тысяч фунтов стерлингов, или больше 76 миллионов рублей. Купе сошло с конвейера в день смерти Фердинанда Порше, но ещё полгода провело в цехах отделения персонализации Sonderwunsch.

© Motor.ru

На торгах аукционного дома Bonhams, прошедших в рамках фестиваля винтажных автомобилей Goodwood Revival, был продан последний выехавший из ворот завода в Цуффенхаузене «воздушный» Porsche 911. Спорткар сошел с конвейера в день смерти Фердинанда Порше — 27 марта 1998 года, но так как клиент заказал ещё и обширную программу персонализации, то автомобиль ему выдали только 5 сентября. Вообще же история Porsche с воздушным охлаждением двигателя завершилась на Carrera 4S, который был закончен 31 марта 1998-го и передан комику Джерри Сайнфелду.

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

Однако к лоту Bonhams. Темно-синий Porsche 911 Turbo (993) не так прост, как кажется. Например, он получил пакет доработок WLS II, который подразумевал установку более крупных турбокомпрессоров и повышение мощности двигателя до уровня 993 Turbo S — 450 лошадиных сил. Внушительный список опций также включает распорки, раздвоенный выхлоп, дополнительный масляный охладитель и 92-литровый топливный бак. Салон спорткара целиком перетянут в кожу Night Blue, а на передней панели закреплена табличка с надписью «В память о проф. Ферри Порше» и цитатой из фильма «Пунш из жжёного сахара» (1944): реальны только воспоминания, мечты и движущие нами желания. Но и этим мы можем быть удовлетворены.

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

© Bonhams

Купе носит неофициальное название The Last Waltz (Последний вальс), и после 26 лет его одометр показывает чуть больше 11 тысяч километров. Уникальная спецификация и историческая важность делают автомобиль желанным среди коллекционеров, поэтому цена оказалась немаленькая: включая премию аукционного дома она составила 614 200 фунтов стерлингов, что соответствует 76,5 миллиона рублей. При этом, согласно статистике, Turbo-версии поколения 993 в среднем продаются за 212 тысяч долларов, или 19,7 миллиона рублей.