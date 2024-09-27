Harley-Davidson отзывает 41 000 мотоциклов из-за риска короткого замыкания

Harley-Davidson отзывает модели Street Glide и Road Glide 2024 года из-за проблемы с проводкой, которая может вызвать короткое замыкание.

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Harley-Davidson объявила об отзыве более 41 000 мотоциклов 2024 года из-за опасности короткого замыкания. Проблема касается перетирания проводов выхода регулятора напряжения о передний угол картера двигателя, что со временем может привести к потере мощности и даже аварийным ситуациям, сообщает 32cars.ru.

Под отзыв попали популярные модели, такие как Street Glide, CVO Street Glide, Road Glide и другие из семейства FLHX и FLTRX. Harley-Davidson уже готовит уведомления для владельцев, а дилеры бесплатно устранят проблему, установив дополнительное крепление для проводов. Официальные уведомления начнут поступать владельцам до конца месяца.