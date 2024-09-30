На продажу выставили опытный образец пикапа ГАЗ-2308 «Атаман»

На онлайн-барахолке https://Autobuy.ru на продажу выставили необычный вариант пикапа ГАЗ-2308 «Атаман». Это выставочный экземпляр в комплектации для работы в аэропортах.

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Аэродромная машина сопровождения на базе ГАЗ-2308 «Атаман» был представлен на выставке на Нижегородской ярмарке в 1997 году. Посетив несколько выставок, его отправили в аэропорт Нижнего Новгорода проходить опытную эксплуатацию.

Около 10 лет назад его уже продавали на Авито в более печальном состоянии. Сейчас автомобиль выглядит немного лучше, но тем не менее нуждается в полной реставрации.

Пикап находится в Екатеринбурге. За него просят 1,4 млн рублей. К сожалению, документов на него нет.

В 1995 году было разработано новое семейство лёгких грузовиков и внедорожников ГАЗ. Эта модель предназначалась для дополнения производственной программы завода в нишах грузоподъёмностью 800—1000 кг. В то же время появилась концепция платформы, предусматривающая создание унифицированных автомобилей. На этой платформе, помимо базового ГАЗ-2308 и его модификаций, были созданы внедорожники ГАЗ-3106 и ГАЗ-3120 «Комбат».

Конструкция автомобилей включала сварную лонжеронную раму, задний или постоянный полный привод с межосевым блокируемым дифференциалом, а также раздаточную коробку с понижающей передачей. Планировался широкий выбор силовых агрегатов: четырёх- и пятицилиндровые дизельные двигатели по лицензии Styer; бензиновые четырёхцилиндровые двигатели ЗМЗ объёмом 2,3—2,7 л с четырьмя клапанами на цилиндр и распределённым впрыском топлива; перспективные моторы ЗМЗ V6 и V8 объёмом 3,0—3,5 и 5,5 л.

Старт серийного производства базовой модели ГАЗ-2308 с полным приводом и кузовом пикап был намечен на ноябрь 2000 года. Но в 2000 году ОАО «ГАЗ» было приобретено компанией «Базовый элемент» Олега Дерипаски. На предприятии началась крупная реорганизация, и ряд перспективных направлений, включая данную модель, был свёрнут.