Глава Ford не хочет выпускать скучные автомобили вроде Fiesta и Focus

Ford больше не будет выпускать скучные автомобили. По словам главы Ford Джима Фарли, вместо того чтобы инвестировать в обновлении «скучных» машин, компания сосредоточится на культовых моделях — Bronco, Mustang, Raptor и других. С производства в США уже сняты Focus, Fusion, Fiesta и Mondeo, а последний экземпляр Focus для европейского рынка сойдет с конвейера в 2025 году. Вектор сместится в сторону кроссоверов, внедорожников, пикапов и коммерческого транспорта, от которого автопроизводитель отказываться не планирует.

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В числе приоритетных для бренда автомобилей Фарли назвал электрический Explorer, а также Mustang, который может бросить вызов Porsche. Стратегически важным в Ford считают и кроссовер Puma, который в скором времени обзаведется электрической версией. В Европе Пума пользуется хорошим спросом, как и коммерческий Transit, который по итогам прошлого год стал самой продаваемой моделью в своем сегменте.

Что же касается премиальных спортивных автомобилей, таких как Mustang, то, если верить Фарли, они до недавнего времени были «побочным бизнесом». Теперь же это направление станет одним из основных.

С отказом от «обычных» машин Ford может ослабить свои позиции относительно конкурентов — Volkswagen, Toyota, Stellantis, Kia и Hyundai, которые продолжают выпускать легковушки для массового потребителя. Продажи Ford на европейском рынке уже просели: с начала года они сократились на 17 процентов, а доля марки снизилась с 4,1 до 3,3 процента.

Драйвером продаж в настоящее время является Puma, которая по итогам первого полугодия заняла 15 место в списке самых популярных автомобилей в Европе с результатом 84 тысячи проданных экземпляров.