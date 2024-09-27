Volkswagen вновь снизил прогноз на этот финансовый год

Германский автомобильный концерн Volkswagen, испытывающий серьезные проблемы, снова скорректировал в сторону понижения прогноз на текущий финансовый год (начался 1 января 2024 года). И продажи, и доходы, вероятно, уменьшатся, передает агентство DPA.

По его информации, вместо увеличения поставок на 3% по сравнению с 9,2 млн автомобилей в прошлом году компания из Вольфсбурга теперь ожидает около 9 млн. Ранее она прогнозировала рост на 5% в этом финансовом году. Теперь Volkswagen ожидает, что объем продаж составит 320 млрд евро, что чуть ниже показателя предыдущего финансового года. Генеральный директор концерна Оливер Блюм полагает, что операционная прибыль снизится до 18 млрд евро.

В июле Volkswagen скорректировал прогноз прибыли в сторону понижения из-за угрозы банкротства завода Audi в Брюсселе.

19 сентября журнал Manager Magazin сообщил, что Volkswagen планирует сократить до 30 тыс. число рабочих мест в ФРГ в среднесрочной перспективе. По оценке финансового директора концерна Арно Антлица, под угрозой закрытия могут оказаться два завода. 10 сентября газета Bild отмечала, что руководство компании прекратило действие гарантий занятости для сотрудников, тем самым открыв путь к увольнениям.

2 сентября DPA передавало, что Volkswagen допускает возможность закрытия заводов и увольнения сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии. С точки зрения правления, следует провести масштабную реструктуризацию брендов группы Volkswagen AG.