В России стало проще купить внедорожники Tank

Во всех автосалонах имеются рамные внедорожники Tank 300, включая городскую версию City, где система полного привода построена вокргу многодисковой муфты, а также семейство Tank 500, в которой входят гибридный Tank 500 Urban и спецверсия Tank 500 Blacktrail.

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Кроме того, дилерские центры Tank торгуют и обслуживают электрокары Ora 03 и гибриды WEY 05. Более того, «Тэнки», «Оры» и «Вэи» можно заказать через приложение GWM Store, выбрав максимально удобный по своему расположению автосалон, где забрать заказанную машину.

В настоящий момент по всей России представлено 60 шоурумов марки: с апреля количество точек увеличились на 13 единиц. В частности, к сети присоединились продавцы из Ижевска, Курска, Ульяновска, Минеральных Вод, Ставрополя, Кирова, Магнитогорска и Архангельска.

Кстати, для России создадут «злую» версию внедорожника Tank 300: как стало известно редакции Quto, разработкой новинки занимается местный дистрибьютор бренда.