Toyota готовит турбомотор, который затмит культовый 2JZ. Журналисты познакомились с роликом, в котором засветился модифицированный Lexus IS с 400-сильным турбомотором и автоматом с подрулевыми лепестками. Один из пилотов прототипа высоко оценил двигатель и заявил, что силовой агрегат легко раскручивается с самого старта, лишён турбоямы и отличается азартным характером. Инженер проекта и вовсе намекнул, что хочет создать турбомотор, который превзойдёт 2JZ.

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Любопытно, что один и тот же мотор планируют ставить и на рабочие пикапы Toyota Hilux, и на спортседаны Lexus IS. Это значит, что перспективная «турбочетвёрка» может сочетать тягу на низких оборотах и надёжность с эластичностью на высоких оборотах и высокой удельной отдачей. Естественно, для грузовичков и спорткаров двигатель настроят по разному.

По слухам, Toyota готовит высокопроизводительную версию турбомотора и обкатывает её на 600-сильном прототипе Lexus RC с ручной коробкой передач. Такая спецификация может быть предназначена для автоспорта, но солидная удельная мощность в гоночной конфигурации говорит о потенциале для тюнинга. Запас прочности — хорошая новость для Toyota GR и Lexus F Performance.

Зарубежные СМИ отмечают, что прототипы с 2,0-литровым турбомотором могут не иметь прямых связей с будущими серийными моделями. Всё дело в том, что и Lexus IS, и Lexus RC, и Toyota Hilux находятся в конце жизненных циклов, но в новых поколениях и спортивные модели, и пикап могут перейти на двигатели нового семейства. Подтверждены атмосферный и наддувный мотор 1.5, а также «турбочетвёрка» 2.0.