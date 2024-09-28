Что будет с ценами на автомобили с 1 октября

Вступающие с 1 октября 2024 года новые ставки утилизационного сбора приведут к повышению цен на автомобили. Об этом сообщил доцент транспортного факультета Московского политехнического университета Анатолий Фиронов.

© РИА Новости

«В результате этого резкого увеличения общая стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы. Самые ощутимые изменения коснутся машин с двигателем объемом 1-2 литра», — цитируют Фиронова РИА Новости.

В России стало проще купить внедорожники Tank

Тем не менее, Фиронов подчеркнул, что мгновенного подорожания автомобилей не произойдет. Все это благодаря запасам продукции параллельного импорта, которых должно хватить до конца года.

Ранее URA.RU сообщало, насколько подорожают машины из-за повышения утильсбора в 2024 году. План по увеличению сбора до 2030 года был опубликован правительством. Повышение ставок особенно затронет китайские автобренды, которые до сих пор не организовали в РФ базовое сборочное производство.